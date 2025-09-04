¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¹á¹ÁÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬»²Àï
¡¡9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¤»¤ó7¡¦K.¥Þ¥ó¡Ë¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¡£9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë6»þ20Ê¬¤ËÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ØÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅþÃå¸å¤Ï¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ú¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬G1¡¦4¾¡ÌÜ¡ÄÆüËÜÀª¤ÏÃå³°¹á¹Á¤Î»ÉµÒ
¡¡¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¸»ºÇÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»26Àï16¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£¼ç¤Ê¾¡°È¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG1¡Ë¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡ÊG1¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥·¥ë¥Ð¡¼¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥«¥Ã¥×¡ÊG2¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£