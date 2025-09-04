¡Ú³ÚÅ·SS¡Û¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ç89,900±ß¤ÇÈÎÇä¡ª¡Ú2024.9¡Û
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÊDSX39-12EE¡Ë¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÎÈ¾³Û¤È¤Ê¤ë89,900±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î10Æü14»þ～14»þ59Ê¬¡£ÈÎÇäÍ½Äêºß¸Ë¿ô¤Ï200ÅÀ¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï11,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¡ß¹â°µÀö¾ô¤Î¿å¿¡¤¥â¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¤ÎÌÓ¤¬Íí¤ß¤º¤é¤¤Zero-Tangle¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¡£ºÇÀèÃ¼AIÅëºÜ¤Ç¸úÎ¨¡õÅ°ÄìÅª¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥â¥Ã¥×¼«Æ°¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤äÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤òÀµ³Î¤Ëµ²±¤·¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¼«Æ°µë¿å¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¡¢¶È³¦½é¼«Æ°²¹¿å¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¢¼«Æ°Ç®É÷¥â¥Ã¥×´¹Áõµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»À¼Ç§¼±¤Ç¼ê·Ú¤ËÁàºî¤â²ÄÇ½¡£