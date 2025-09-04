¡ÚËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÛÃå¤³¤Ê¤·Éý¤ÏÌµ¸ÂÂç♡ ¾¯½÷¤â¥ª¥È¥Ê¤â°¦¤¹¤ë¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡×¥³¡¼¥Ç4Áª
½÷¤Î¥³¤Ã¤Ý¤¤¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÉþ¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇØ¿¤Ó¤·¤¿¥ª¥È¥Ê¤ÊÉþ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤ë¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖÊÁ¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¯½÷¤Ë¤â¥ª¥È¥Ê¤Ë¤â°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¥ß¥Ç¥£¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¢¤ì♡
¥°¥Ã¥É¥¬¡¼¥ë¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯
Âç¹¥¤¤ÊÊÁ¤Ï¥ª¥È¥Ê¤á¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤¬ÁêËÀ
¾¯½÷¤È¥ª¥È¥Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖÊÁ¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î»ý¤ÄÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ÊÊÁÁª¤Ó¡£
¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ö¥ë¥¾¥ó
Cordinate Y2K¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥óÀ®¸ù♡
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â¼õ¤±¤È¤á¤ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊñÍÆÎÏ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤é¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¹Ôµ·¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Cordinate ¡Ú¥ª¥È¥Ê¤Ê¥ï¥¿¥· is...¡Û¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÃ¦¥³¥É¥â¸«¤¨
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£ÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤ÎÈ©¸«¤»¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¾æÄ¹¤á¤Ç¤ª¹Ôµ·¤è¤¯¥ß¥Ç¥£¾æ¥¹¥«¡¼¥È
Cordinate ¡Ú¾¯½÷¤Ê¥ï¥¿¥· is...¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥®¡¼¥¯¤Ê»ä¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë
ÄêÈÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤ª¤·¤ã¤ìÊÐº¹ÃÍ¹â¤á¤ÊÈ¾Ã¼¾æ¤ÇÁ¯ÅÙ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
Cordinate ¡Ú¥ª¥È¥Ê¤Ê¥ï¥¿¥· is...¡Û¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥ë¡¼¥º¤Ê¤æ¤ë¤µ¤È·ä
Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥¢¡¼¥Ë¥Ã¥È¤â¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¡£
»£±Æ¡¿³ëÀî±ÉÂ¢¡Êhannah¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò
ËÜÅÄ¼ÓÍè