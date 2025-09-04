¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë¡Û¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDEEBOT mini¡×¤¬34,900±ß¤ÇÈÎÇä¡Ú2025.9¡Û9·î10Æü23»þ30Ê¬¤è¤êÈÎÇä
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ECOVACS¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡µ¡¡ÖDEEBOT mini ¥Ç¥£ー¥×¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï9·î10Æü23»þ30Ê¬¤«¤é23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÏECOVACS»Ë¾åºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë¹â¤µ38.5cm¤Î¥ß¥ËOMNI¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£OMNI¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤´¤ß¼ý½¸¡¢¥â¥Ã¥×¼«Æ°Àö¾ô¡¢45¡î¤ÎÇ®É÷´¥Áç¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥»¥ë¥ÕÀö¾ôµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤È±ø¿å¥¿¥ó¥¯¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¥Î¥¤¥ºÄã¸ºÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾²»¤Ï55dB¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ECOVACS HOME¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ØÄê¥¨¥ê¥¢¤ÎÁÝ½ü¤äÍ½ÌóÁÝ½ü¤Ê¤É¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁÝ½ü¥×¥é¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£