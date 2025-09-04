¿·ÂÎÁà¡¦Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡¡¡Ö¤è¤ê°ìÁØÀ¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¿·ÂÎÁà¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿»ØÆ³ÌäÂê¤ò½ä¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î½è¶ø¤ò¶¨µÄ¤·¡¢Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿åÄ»¼÷»×¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£È£Ð£Ä¡Ë¤Ï£Ç£Í¤òÂàÇ¤¤·¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿»³ºê¹À»ÒÁ°¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤âÂàÇ¤¡£
¡¡£²·î¤ËÁª¼ê¤Î°ìÉô¤¬¹ç½É¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Ê¤É´ÆÆÄÉÔ¹Ô¤ÆÏ¤¤òÍýÍ³¤ËÂ¼ÅÄ»á¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¾å¤Ç£µ·î¤ËÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¶¨²ñ¤Ï¿åÄ»»á¤ò¶¯²½ÂÎÀ©¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£Ç£Í¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¡¢»³ºê»á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»ØÆ³ÂÎÀ©¤Î²þÃÛ¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò£¸·î²¼½Ü¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢²þ¤á¤Æµî½¢¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë»ÃÄêÁÈ¿¥ººÄê²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¶¥µ»ÎÏ¡×¡¢¡ÖÁª¼ê¤é¤È¤Î´Ø·¸À¡×¡¢¡Ö¾ÍèÀ¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤¬¸þ¾å¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÁÈ¿¥±¿±ÄÎÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â³Åê¤ÏÂÅÅö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢£¸·î¾å½Ü¤ËÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ½ÃÇ¤Îº¬µò¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Íý»ö²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¿È¤ò°ú¤Äù¤á¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿·ÂÎÁà³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÀ¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£