ºù°æÆüÆà»Ò Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤¯Îö¡ªÆ©¤ÄÌ¤ëÈ©¡ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤âÈäÏª¡ª
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤¬¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¤¬½Ð±é¡ªµù¹Á¤«¤éÈë¶¤Þ¤Ç¡ª³¤¤Î¹¬¡õ»³¤Î¹¬
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¤½¤½¤°¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¸ª¤äÇØÃæ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ò¤´¤í¤´¤í¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ä¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äºù°æÆüÆà»Ò¤¬Âç¿Í¤Ê»Ñ¤âÍÄ¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÆ©¤ÄÌ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤È©¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤âÈÎÇä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËSHIBUYA TSUTAYA¤Ç¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
²ñ¾ì¸ÂÄêÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÀ¸¼Ì¿¿¤ä²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤È¤Î°®¼ê¤ä¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¹ØÆþ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÆÃÅµÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
ºù°æÆüÆà»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ï³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿11·î¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÅìµþÍ´¤µ¤ó¤¬»£¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤äÉ÷¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Þ¤Ç¤â¤¬¼Ì¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê´¶¾ð¤Ë¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤Î²û¤«¤·¤µ¤È°¦¤ª¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È4¥«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ò¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¶¦¤Ë·Þ¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ºù°æÆüÆà»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö²¬»³Èþ¾¯½÷¡¦Èþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÈþ¾¯½÷¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¡£2016Ç¯¤Ë±é·à¡Ö¤½¤ì¤¤¤æ¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£2018Ç¯¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎCM¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ÉñÂæ¡Ö138²¯Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¡ÚÆüÄø¡¿²ñ¾ì¡Û
1.ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§00¡Á
²ñ¾ì¡§SHIBUYA TSUTAYA ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹³«ºÅ
½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¡ÊSHIBUYA TSUTAYA¡Ë
2.ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00¡Á
²ñ¾ì¡§¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É 6F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥¨¥¹¥È¥Þ¡×³«ºÅ
½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¡ÊHMV&BOOKS SPOT SHINJUKU¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û
1ºý·ô¡§ºù°æ¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ¸¼Ì¿¿1Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·
3ºý·ô¡§ºù°æ¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ¸¼Ì¿¿1Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤È¥²¡¼¥àÂÐ·è
5ºý·ô¡§ºù°æ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÀ¸¼Ì¿¿1Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤È¥²¡¼¥àÂÐ·è¡¢°®¼ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêA2¥Ý¥¹¥¿¡¼1Ëç¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¤ÏÎ¾²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡¢¤¿¤À¤·¡¢À¸¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓA2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë¿ÞÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºù°æ¤µ¤ó¤È¥²¡¼¥àÂÐ·è¤Ï1.¥É¥¥É¥(¥Ï¡¼¥È)¤Ò¤Ê¤³¤È¥È¥é¥ó¥×2Ëç¾¡Éé ¤Þ¤¿¤Ï 2.¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¥Ý¥¤¥Ý¥¤ ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡¢È¯Çä·èÄê¡ª
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÇ¤È¤ÏÉ½»æ³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡Û¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
¢¨ ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤È¤Ï¡¢É½»æ³¨ÊÁ°Ê³°Æ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëºù°æÆüÆà»ÒÀ¸¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨À¸¼Ì¿¿¤Î³¨ÊÁ¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÉ½»æ³¨ÊÁ¤ÏAmazon¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤¤¤º¤ì¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£Amazon
¡ÚAmazon Ver.¡Û
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×Amazon¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡Ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° Ver.¡Û
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ Ver.¡Û
¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡×³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨9·î4Æü¸½ºß
¢¨¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕ¤ÈÎÇä¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤ÏVer.¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡Û¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¡Û¤È¡Úºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨°ìÉô¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡üÄê²Á¡§3,300±ß
¡üÈ¯¹Ô¡§Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏTOKYO NEWS magazine&mook¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
