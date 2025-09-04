¡Ú²£ÆâÀµ¡ÛÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×³«Ëë¤Ë¡È84ºÐ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¬¥¡ª¡ÉÀèÇÚÂçÇÐÍ¥¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ë
4Æü¡¢¡ÖKING LEAR ¥ê¥¢²¦¡×¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï²£ÆâÀµ¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²£ÆâÀµ¡ÛÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×³«Ëë¤Ë¡È84ºÐ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¬¥¡ª¡ÉÀèÇÚÂçÇÐÍ¥¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ë
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¶â¿§¤Î²¦´§¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿²£ÆâÀµ¤µ¤ó¤¬¡ÈËè²ó¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤óÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡É¤È°§»¢¡£84ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ÇÉñÂæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡½÷¥ê¡¼¥¬¥óÌò¤ÎÂçÂô°ïÈþ¤µ¤ó¤Ï¡È¥ê¡¼¥¬¥óÌò¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÌòÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¡È42Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎÆ±´ü¤¬º£Æü¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°½÷¥³¡¼¥Ç¥£¥ê¥¢Ìò¤ÎÉßÂ¼¼îÍ¼¤µ¤ó¤Ï¡È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¸ü¤ÊËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥í¥¹¥¿¡¼Ìò¤ÎÃæ´Ý¿·¾¤µ¤ó¤Ï¡ÈÎ¾ÌÜ¤ò¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤ë¥°¥í¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÌò¤ÏÂ¿Ê¬¡¢±é·à¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£Æâ¤µ¤ó¤Ï¥ê¥¢²¦¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÇ¯Îð¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¡¢¡È¤³¤ì¤¬½ªÃå±Ø¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡È¤Þ¤À»ä¤Ï84ºÐ¤Ç¤¹¡£ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯92ºÐ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤ª¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤Ê¤ó¤Æ¥¬¥¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ê¥¢¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Éº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKING LEAR ¥ê¥¢²¦¡×¤Ïº£·î4Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û