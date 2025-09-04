ÆüËÜ¤ÏÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ö¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡×¤ËÃíÌÜ¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¤âÃùÃß¤ÏÁý¤¨¤¿¡×¹ÍÎ¸¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡Ä¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬ÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ö¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼3¡Á4³ä°Â¤Ë¡¡Êª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢¡È¤¢¤¨¤ÆÃÍ²¼¤²¡É¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ
ÆüËÜ¿Í¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤ò¤È¤³¤È¤óÄ´ºº
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤ÂÓ¤Î¼ýÆþ¤«¤é¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¡¢ÃùÃß¡¦Åê»ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤òÊ¬Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¬»Ò¤ò¿©ÎÁÈñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë¿©Èñ¤Î³ä¹ç¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡Ê¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë¿©Èñ¤Î³ä¹ç¡Ë¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢¿©Èñ¤òÏÅ¤¦¤Î¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï¡¢Àï¸å¤ÏÂçÂÎ60%¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¿©Èñ¤Ë½¼¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯Âå¤ÎÌó23%¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï28.3%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤è¤ê¡¡2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â20%¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¹ñ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î½ê°Ê¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¿·²ÈµÁµ®»á¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÎÁÉÊ¤ÏÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
±ß°Â¤ÇÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¹â¤¤¡¢¿©ÎÁÉÊ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤ò¾ÍèÉÔ°Â¤À¤«¤éÃùÃß¤Ë²ó¤½¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï¾ÃÈñ»Ù½Ð¤òÊ¬Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃùÃß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÃùÃß³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡©Êª²Á¹â¤Ç¤âÃùÃß¤ÏÁý¤¨¤¿
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤è¤ê¡¡¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡§2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡¡ÃùÃß³Û¡§2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¡Ë
ÃùÃß³Û¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉÏ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¬Êì¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÃùÃß¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©ÎÁÈñ¤ò¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ·×»»¤·Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï28.3%¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃùÃß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï16.9%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤ËN¥¹¥¿¤¬ºîÀ®¡¡2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡¿2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¡ÊÃùÃß¤ò¹ÍÎ¸¡Ë¡Ë
¤·¤«¤·¡¢ÃùÃß¤ÏÊ¿¶ÑÃÍ¤«Ãæ±ûÃÍ¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
³Î¤«¤Ë¡¢ÃùÃß¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÃùÃß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò¹ç»»¤·¤ÆÊ¿¶ÑÃÍ¤ò½Ð¤¹¤È°Õ³°¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±ûÃÍ¡¢¤Ä¤Þ¤ê1ÈÖ¤«¤é100ÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢50ÈÖÌÜ¤Î¿Í¤ò¸«¤ë¤È°Õ³°¤ÈÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤Ï¡ÈÃùÃß¥¼¥í¤Î¿Í¡É¤È¡È¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç½Ð¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ç¯¼ý1²¯±ß
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É5000Ëü±ß
ÃùÃß¡¡4700Ëü±ß
¾ÃÈñ»Ù½Ð¡¡300Ëü±ß
¿©ÎÁÈñ¡¡100Ëü±ß
¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤À¤È¡¢Ç¯¼ý¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬Ìó30¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10Ç¯Á°¤È¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë³ä¹ç¤ËÊÑ²½¤Ê¤·¡¡²¿¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¢¤È¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2014Ç¯¤È2024Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢§2014Ç¯¡¡¿©ÎÁ¡¡16.8%
¢§2024Ç¯¡¡¿©ÎÁ¡¡16.8%
¿©Èñ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢³ä¹ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤ë¤ÈÊÑ²½Éý¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿®¤Ï¡Ý3¡ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡×¤Î¹àÌÜ¤Ï¡Ý4.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡×¤ÎÃæ¿È
¢§½ô»¨Èñ¡¡ÍýÈþÍÆ¡¦¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É
¢§¸òºÝÈñ
¢§¤³¤Å¤«¤¤
¢§»ÅÁ÷¤ê
¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤òºï¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«À¯ºö´Þ¤á¤Æ¡¢¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À±¤µ¤ó¡§
¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤ª¤½¤é¤¯2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬Âç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï1000Ãû±ß¤â¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î2¤Ä¤È¤âº£¡¢À¯¼£¤¬Á´¤¯Ìµºö¾õÂÖ¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1¥ß¥ê¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÌäÂê¤Ï¿¼¹ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
