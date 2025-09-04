¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Àä»¿¡¡´°ÉõÌÜÁ°¸òÂå¤Ï¡ÖÍè½µ¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤³¤ÇÂå¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÎíÉõ¾¡¤Á¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢11¾¡ÌÜ¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë·ª¸¶ÎÍÌð¤¬6¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢½ª»Ï»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤Ï½é²ó¤³¤½1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£4²ó¤Ë¤ÏÄÌ»»1000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ5Æü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤Æ½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë¹â¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡8²ó109µå¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£´°Åê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤¢½½Ê¬ÂÎÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Íè½µ¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤³¤ÇÂå¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£