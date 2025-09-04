É×¤Ïµå³¦¤ÎÌ¾Êª²òÀâ¼Ô¡Ö±üÍÍ¼ã¤¹¤®¡×¥â¥Ç¥ëºÊ¡¦ÀéÁá¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
¥é¥Ö¥é¥Ö¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡É×¤Ïµå³¦¤ÎÌ¾Êª²òÀâ¼Ô¡Ä¡£¥â¥Ç¥ëºÊ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÓ¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÂê¤·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚË¤µ¤ó(66)¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀéÁá¡£¡ÖÂÓ¹±Ø¤¬¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¹â¤Þ¤ëÉ×¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é»³¸ý¸©¤ÎÂ¿¡¹ÎÉ³Ø±à¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬Êì¤È¾è¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃå¤¤¤ÆÁá¡¹¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¥¤¥ó¥Ç¥¢¥ó¥«¥ì¡¼¤Ø!¡×¤È¡¢ÂÓ¹¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢É×ÉØ¤Î¹¬¤»¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö±üÍÍ¡¢¼ã¤¹¤®!¡×¡ÖË¤µ¤ó¤ÎYouTube¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥¢¥ó¥«¥ì¡¼ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÂÓ¹ËþµÊ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤Ë²¹¤«¤¤È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£