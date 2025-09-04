ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡¢71ºÐ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´¶·ã¡Ö°Â»º´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¡×Âç¥¹¥¿¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò(40)¤¬À¤³¦ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥é¥¯¥ë¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¡ª¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥óÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¥Á¥§¥óÍÍ¤¬¡ª¤ªÊ¢Éï¤Ç¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ª¤¦¤ï¡¼¡¼´ò¤·¤¤¡ªºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¿ÀÍÍ¡ª¡ªÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òµ±¤¯Êý¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¹á¹Á¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±Ç²è¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤ÎÆüËÜ¸ø³«(8·î29Æü)¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍèÆü¡£ÃæÀî¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¼ê¤òÅö¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±³¤ä¤í¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¤Þ¤µ¤·¤¯¿À¤Î¼ê¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ªÊ¢Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯Âç¤¤Ê¼ê¡×¡ÖÀ®Î¶¤Ë¤ªÊ¢Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¶¤ËÀ®¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°Â»º´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¶¯¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î»Ò¶¡¤Ï¹¬±¿¤ÊÀ¨¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£