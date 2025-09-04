Ä¹Þ¼¹ä¤È¤Î·ëº§¤«¤é38Ç¯à·è°Õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥ºá»ÖÊæÈþ±Ù»Òà°µ´¬¤Îµ¤Ç÷á¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÌÜÎÏ¤¬¡ª¡×¡ÖÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯Îð¤Ï¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð¸³¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÊõ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Îµ±¤¤Ï70Âå¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡£¤ï¤¿¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ï¡¢ºÇÂç¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢10·î¤Ë·Þ¤¨¤ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë·è°Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSteinway & Sons¡×¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¸¤ÍÍ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÆ·¤¬åºÎï¤Ç¤¹ ÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÜÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Õ»Ö¤¬¶¯¤½¤¦¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÂÎ´´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´´´¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¶¯¤µ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ê¹¥¤¤¤¤¡ª¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ü´´¤¬¥¹¥´¤¯¥·¥Ö¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï1987Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(68)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£88Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¸²»¡¢89Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWA¹ÒRU¡¢94Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎReN¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¦µ´ÌµÎ¤¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£