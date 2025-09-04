¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©9/4¡ÛÂæÉ÷15¹æ¤Ï5Æü(¶â)Ì¤ÌÀ～ÌÀ¤±Êý¤Ë»³¸ý¸©¤ËºÇÀÜ¶á¡ÄÌëÃæ¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¡¡ÂæÉ÷15¹æ¤¬µî¤ë¤ÈºÆ¤ÓÌÔ½ë
¡üÂæÉ÷15¹æ ¤¢¤¹5Æü(¶â)Ì¤ÌÀ～ÌÀ¤±Êý¤Ë»³¸ý¸©¤ËºÇÀÜ¶á
¡ü»Í¹ñÊýÌÌ¤«¤é¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®Æþ ÌëÃæ¤Ï°ì»þÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤â
¡üÂæÉ÷µî¤ë¤ÈÅ·µ¤²óÉü ½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÌÔ½ë
¤¤ç¤¦4Æü(ÌÚ)¸áÁ°3»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤¬¡¢Áá¤¯¤âÆüËÜÎóÅç¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤ÏµÜºê¸©²¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê±«¤ÎÎÌ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÂæÉ÷¤Ï¡¢¤¢¤¹5Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Í¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤é¶áµ¦ÆîÉô¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤òÅì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤¬»Í¹ñ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë5Æü(¶â)Ì¤ÌÀ～ÌÀ¤±Êý¤¬¡¢ÂæÉ÷¤¬»³¸ý¸©¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï°ì»þÂæÉ÷¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂæÉ÷¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤ÏÈó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëº£Ìë¤Ï¡¢»Í¹ñÊýÌÌ¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤Î°ìÉô¤¬¸©Æâ¤ÎÃæÉô¡¢ÅìÉô¤Ë¤âÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢°ì»þ·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ»Ï©´§¿å¤äÀî¤ÎµÞ¤ÊÁý¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤ÉÂç±«ºÒ³²¤Ø¤ÎÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±«¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¡¹¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤ª²á¤´¤·Äº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹5Æü(¶â)ÆüÃæ¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ËÈ¼¤¦³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ï¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅìÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÅìÆüËÜÊýÌÌ¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÄ¥¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸©Æâ¤ÏÂæÉ÷¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÏÅ·µ¤¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£¤½¤·¤Æ½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÀ²¤ì´Ö¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂæÉ÷¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡ÈÌÔ½ë¡É¤Ë½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌëÃæ¤Ï¸©ÅìÉô¡¢¼þËÉÂçÅçÊýÌÌ¤Û¤É°ì»þÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï±«¤Ï¤Û¤ÜÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÃëÁ°º¢¤Þ¤Ç¤Ï³¤¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿É÷¤Î¿á¤¤Ä¤±¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë¸á¸å¤ÏÁ´ÈÌ¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ê¡¢Æü¤¶¤·¤È¤È¤â¤ËºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ¤ËÆÏ¤¯½ê¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹5Æü(¶â)¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¤¯¤ë¸á¸å¤Û¤ÉºÆ¤ÓÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¾ø¤·½ë¤µ¡£½ë¤µÂÐºö¤Ï°ú¤Â³¤ÌýÃÇ¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚÍËÆü¤ÏÂÀÍÛ¥á¥é¥á¥é¤Î¿¿²Æ¤Î¶õ¤Ç¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤ÏÂÎ²¹Ä¶¤¨¤ÎÌÔ½ë¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¡£ÆüÍËÆü¤âÀ²¤ì´Ö½½Ê¬¡£ÌÔ½ëÆü¤âÂ³¤¯¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤°¤º¤Ä¤¯Å·µ¤¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½©¤Îµ¤ÇÛ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡¢¸·¤·¤¤¾ø¤·½ë¤µ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î »³ËÜ¾º¼£¡Ë