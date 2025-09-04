STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¡¦º½Àî»Ô¤ÎËÌ¸÷¾®³Ø¹»¶á¤¯¤ÎÀþÏ©¤Ç9·î3Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÇÁð¤à¤é¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

STV¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·ÃËÀ­¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª±à°Ê³°¤ÇÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÕ¶á¤Ç¤Ï8·î31Æü¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤äÄ®¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£