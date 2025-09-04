ÆóµÜÏÂÌé¡¡¼«¿È¤Î¡Ö°úÂà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¡¡ÖÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤ÆÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤ï¤±¡Ä¡×
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È°úÂà¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆóµÜ¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡Ê´ÆÆÄÀîÂ¼¸µµ¤¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬»î¤µ¤ì¤ë8¤Ä¤Î°ÛÊÑ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Å³Ý¤±¿Í¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤é¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¤«¤ä¤ë¤È¡¢ÈÖÀë¤È¤«¼èºà¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¤Ê¼ÁÌä¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤Í¤§¡Ä¤¤¤ë¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢²¿¤«¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢¤¤¤Ä°úÂà¤·¤Þ¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡È²¿?¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¤Ë¡Ö°úÂà¤Ï¤¹¤ë¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¼«¿È¤Î°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤«¡ÄºîÉÊ¤È¤«»£¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡È¤³¤ì¤¬°äºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤ÆÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤ï¤±¡£°äºî¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ïºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£