¡¡¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤Î»ûÌç¥¸¥â¥ó¡Ê62¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÀäÂÐ¡È¼èºàNG¡É¤ÎÏ·ÊÞ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¥áÎ¹¤ÇÊ¡²¬¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¡ÖÈ¬¤Á¤ã¤ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼èºàµñÈÝ¤ÎÅ¹¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»£±ÆOK¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²÷Âú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¸¥â¥ó¤ÏÌ¾Êª¤ÎÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤!Ç»¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÍ¤ÈÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¤¦¤Þ¤Ã!¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï¡ÖÎµÊ¼¤µ¤ó¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼Â¤Ï¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤ËÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¸¥â¥ó¤Ï¡ÖÎµ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¤¤¤¤ÏÃ¤ä¤Ê¤¡¡×¤È±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£