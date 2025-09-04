¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡ÖÄ¾µå¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ª
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¡¢TCKÅìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTCK¸ø¼°LIVE¥¦¥Þ¤¤å¤ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Åê¼ê¤ò¼ÂÌ¾¤Çµó¤²¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÇÂÐÀï¤·¤ÆÀ¨¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾å¸¶¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬ËÜÅö¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Èµð¿Í¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µå±ã¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÂ®¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÄ¾µå¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£