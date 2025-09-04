µÙÆü¿ô¤âÂç¼êÊÂ¤ß¤Ë¡Ä¡È¥¹¥¬¥¥ä¡É¤¬ÂçÂ´¼Ò°÷¤Î½éÇ¤µë¤ò23Ëü±ß¢ª28Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ø ¤è¤êÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¿Þ¤ëÁÀ¤¤
¡¡¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï9·î4Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÂçÂ´Áí¹ç¿¦¤Î½éÇ¤µë¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î23Ëü±ß¤«¤é28Ëü±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¡¢¿·¤·¤¤ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍè·î¤«¤é´ðËÜµë¤ò6¡ó¤«¤é7¡ó°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´Ö¤ÎµÙÆü¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î108Æü¤«¤éÂç¼ê³°¿©¥Á¥§ー¥óÊÂ¤ß¤Î116Æü¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ä¶ÈÂå¤ò½ü¤¤¤¿¥â¥Ç¥ëÇ¯¼ý¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤Ç500Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤êÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
