¡ÈAI³èÍÑ¡É¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤¿¤é¤Êý¡Ä¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CIO¡¦CDO ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀïÎ¬¤ÎÄ©Àï
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ CIO/CDO ¤ÎÄÓ¿¢ÍªÂÀ¡Ê¤Ä¤²¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAI³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹Æ¯¤Êý¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÓ¿¢ÍªÂÀ¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Êµì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢doda¡Ê¥Ç¥å¡¼¥À¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ö¶È¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³èÍÑ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤¿ÂÎÀ©¤Ç´ûÂ¸»ö¶È¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ËÄ©¤à¡£2022Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼¹¹ÔÌò°÷CIO¡ÊChief Information Officer¡Ë/CDO¡ÊChief Digital Officer¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄµÚ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁí¹ç¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÍßÅª¤Ê¿Í¡×¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï½ª¿È¸ÛÍÑ¤äÇ¯¸ù½øÎó¡¢¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¡È²ñ¼Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ï¤¿¤é¤Êý¡É¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁªÂò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö»Å»ö¤òÇ½Æ°Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¸Ä¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¸ÄÀ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ä¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤ä»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAI³èÍÑ
Â³¤¤¤Æ¡ÈAI³èÍÑ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2019Ç¯º¢¤«¤éAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÎÎ°è¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£½¾Íè¤ÎÃ±½ã¤Ê¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡È»Ô¾ì¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÅ¾¿¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÄó°Æ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Å»öÁª¤Ó¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¡È¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄÓ¿¢¤µ¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈAI¤Î¿Ê²½¡É¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È¶áÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö³Ø¤ÓÊý¤äÀ®Ä¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¼ï¤Ç°ì¿ÍÁ°¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃ»´ü´Ö¤Ç´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤¬AI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Í¤¬Ã´¤¦¤Ù¤ÎÎ°è¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ËÄ©¤ß¡¢À®²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤éÁª¤Ó¼è¤Ã¤¿Æ»¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®²Ì¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë»Å»ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Äë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´É¾¸ çÕÀ¸¹¬¹¨¡Ê¤Õ¤Ë¤å¤¦¡¦¤æ¤¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢Á¡°Ý¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄë¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/
¡Êº¸¤«¤é¡ËÄÓ¿¢ÍªÂÀ¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
ÄÓ¿¢ÍªÂÀ¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Êµì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£Ë¡¿Í±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢doda¡Ê¥Ç¥å¡¼¥À¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ö¶È¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³èÍÑ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤¿ÂÎÀ©¤Ç´ûÂ¸»ö¶È¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ËÄ©¤à¡£2022Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼¹¹ÔÌò°÷CIO¡ÊChief Information Officer¡Ë/CDO¡ÊChief Digital Officer¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄµÚ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁí¹ç¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÍßÅª¤Ê¿Í¡×¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï½ª¿È¸ÛÍÑ¤äÇ¯¸ù½øÎó¡¢¥¸¥ç¥Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¡È²ñ¼Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ï¤¿¤é¤Êý¡É¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁªÂò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö»Å»ö¤òÇ½Æ°Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¸Ä¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¸ÄÀ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ä¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤ä»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAI³èÍÑ
Â³¤¤¤Æ¡ÈAI³èÍÑ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2019Ç¯º¢¤«¤éAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÎÎ°è¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£½¾Íè¤ÎÃ±½ã¤Ê¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡È»Ô¾ì¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÅ¾¿¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÄó°Æ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Å»öÁª¤Ó¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¡È¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄÓ¿¢¤µ¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈAI¤Î¿Ê²½¡É¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È¶áÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö³Ø¤ÓÊý¤äÀ®Ä¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦¼ï¤Ç°ì¿ÍÁ°¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃ»´ü´Ö¤Ç´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤¬AI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Í¤¬Ã´¤¦¤Ù¤ÎÎ°è¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ËÄ©¤ß¡¢À®²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ÄÓ¿¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤éÁª¤Ó¼è¤Ã¤¿Æ»¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®²Ì¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë»Å»ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Äë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´É¾¸ çÕÀ¸¹¬¹¨¡Ê¤Õ¤Ë¤å¤¦¡¦¤æ¤¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢Á¡°Ý¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄë¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/