¡Úµð¿Í¡ÛµÜ¸¶½Ù²ð¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ë¥×¥íÆþ¤ê½éÈïÃÆ¤Î£²¥é¥ó¤Ç£±£²ÅÀÌÜ¡¡£¸²óÅÓÃæ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î±«Å·ÃæÃÇ¡¡
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£´Æü¡¦´ôÉì¡Ë
¡¡£¸²ó¤Ë¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î£´ÈÖ¼ê¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ëº¸±Û¤¨°ÂÂÇ¡ÊÃ±ÂÇ¡Ë¡£±«µÓ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¡£¥×¥íÆþ¤ê½éÈïÃÆ¤Ç£±£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÆ£Î°°ÎÆâÌî¼ê¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¸á¸å£¸»þ£´£¶Ê¬¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£