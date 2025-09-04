¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Öº£¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ê¤·¤Î7%¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê75¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2000²¯±ß¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿Åê»ñ
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Íø7%¤òëð¤Ã¤Æ2000²¯±ß°Ê¾å½¸¤á¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ä«¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ç¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤ÏÇ¯8%¤È¤¤¤¦Í¹ÊØÃù¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äã¶âÍø»þÂå¤Ë¤Ê¤ê6%¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¶¦ºÑ¤âº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ê¤·¤Î7%¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï5²¯±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¡£
