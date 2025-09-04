¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥í¥Ã¥Æ¤Ë´°¾¡¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡¡½øÈ×¤«¤éÂçÎÌÅÀ¤Ç·×12°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¡¡ÀèÈ¯¡¦Ã£¹§ÂÀ¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç7¾¡ÌÜ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à9-2¥í¥Ã¥Æ(4Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï½øÈ×¤«¤éÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥í¥Ã¥Æ¤Ë´°¾¡¡£¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡£¤³¤³4»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¸åÈ¾ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï²áµî2»î¹ç¤Ç13²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤âÃ£Åê¼ê¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¥Åê¡£½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï¥¢¥¦¥È3¤Ä¤ò¤¹¤Ù¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Î7¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤«¤éÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯3²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁÁª¼ê¤¬3ÎÝÂÇ¡¢Ìðß·¹¨ÂÀÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤«¤é·´»ÊÁª¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢À¶µÜÁª¼ê¤âºÆ¤Ó¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÂçÎÌ6ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹
¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ã£Åê¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£Ã£Åê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç6²ó116µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ5¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£ÂÐ¥í¥Ã¥Æ3»î¹çÏ¢Â³¤Î19²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¿åÌîÃ£µ©Áª¼ê¤Î5¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ·×12°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âµÕÅ¾¤òµö¤µ¤º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Ã£Åê¼ê¤Ï¸åÈ¾Àï½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë7¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£