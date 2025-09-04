º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡Ä¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸ÉÆÈ¤Ê¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡Ú½÷½÷Ê¿Åù Vol.45¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¡¢¤æ¤ê¤³¤Î»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤±¤¤¤³¤ÎÆ¯¤¯»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£»Ò»ý¤Á¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤
¢£º£¤Î¤æ¤ê¤³¤Ë¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¸÷·Ê¡Ä
¢£ÌÂÏÇ¤·¤«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª
¢£»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¡Ä
¤±¤¤¤³¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¤Ç¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¡£µÙ¤ó¤À¿Í¤Î»Å»ö¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÆ¯¤¯»Ò»ý¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Î¤È¤¡¢¤æ¤ê¤³¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È½õ¤±¹ç¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¯¤¯¤±¤¤¤³¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤æ¤ê¤³¤Ï¡¢¶»¤Î±ü¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¿ÀÃ«¤â¤Á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¿ÀÃ«¤â¤Á)