40ºÐ¡¦½÷À·Ý¿Í¡¡Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï·ò¹¯¤â¼«¿È¤ÏÆþ±¡Ä¹°ú¤¯¡Ö·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤³¤¸¤é¤»¥Ï¥¹¥¡¼¡×¤Î¶¶ÄÞ¥è¥¦¥³¡Ê40)¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ÄÞ¤Ïº£Ç¯5·î¤ËºòÇ¯·ëº§¤·¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ÄÞ¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÌµ»ö¡¢½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï·ò¹¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤é·ì°µ¤¬¥¬¥Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£º£150¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¢¤ó¤ÞÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÆþ±¡¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£