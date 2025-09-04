¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡ÖËÜµ¤¤¬¸«¤ì¤¿¡×¡¡MLB¤ÎÅÁÀâÅê¼ê¤«¤é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡ªÈïÃÆ¤·¤¿Áê¼ê¤¬·ãÅÜ¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¡¢TCKÅìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTCK¸ø¼°LIVE¥¦¥Þ¤¤å¤ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ËMLB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÊü¤Ã¤¿1È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¾°æ»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼»þÂå¤Ë¡ÈMLB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡04Ç¯5·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Åö»þ¥á¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥é¥ó¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¥é¥ó¥Ç¥£¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Î146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤àÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é97¥Þ¥¤¥ë¡¢98¥Þ¥¤¥ë¤ÈËÜµ¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¸«¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï¥É¡¼¥àµå¾ì¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²°º¬¤ò³«¤±¤Æ»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈïÃÆ¤·¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢´¥Áç¤¹¤ë¤Èµå¶Ú¤âÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢µå¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²°º¬¤ò³«¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£