¹â¹»Ìîµå¤Ç£±£´·ï¤Î½èÊ¬È¯É½¡¡¶¯¹ë¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¡¡¤¢¤¯¤Ó¤·¤¿Éô°÷¤¬ÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¡¢¶»¤°¤é¤Ä¤«¤à¡¡Êì¿Æ¤¬Ï¢Íí
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Î¿³ºº¼¼²ñµÄ¤¬£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»¤Ç£±£´·ï¡¢Âç³Ø¤Ç£³·ï¤Î½èÊ¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¤Ç¤Ï£´·î¤Ë¥³¡¼¥Á¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡ÊÉôÆâ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Êó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¤Ç£³¥«·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÀÆâ¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ìó£±Ê¬´ÖÀµºÂ¤µ¤»¡¢¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²Æ¤ÎÄ¹ºêÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤ÏÉûÉôÄ¹¤ÎË½ÎÏ¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡ÊÉôÆâ¡Ë¤¬È½ÌÀ¡£ÉûÉôÄ¹¤Ï£··î£·Æü¤«¤é£¹·î£¶Æü¤Þ¤Ç¶à¿µ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤ÎÁê¼ê¹»¤Î¥Î¥Ã¥¯Êä½õ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éô°÷¤¬¤¢¤¯¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¡¢»ØÆ³¡£Éô°÷¤¬ÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¡Ö²¥¤ë¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÄ©È¯¡£ÅöÆüÌë¤ËÉô°÷¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÌîµåÉôÄ¹¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ£´¶¯¤Î»¥ËÚÂçÃ«¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤¬¶à¿µ£±¥«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î£²£¸Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬ÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤¬¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º¸ËË¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¡£¥³¡¼¥Á¤Ï¤¹¤°¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢¼Õºá¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹»Ì¾Èó¸øÉ½¤Î°ì¹»¤Ç¤Ï£´£³ºÐ¤Î´ÆÆÄ¤¬£²Ç¯¤Î¶à¿µ¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÉô°÷¤Ë¡¢¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÉÂµ¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¾¾ËÜ¹ñºÝ¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¡¢ÅâÄÅÅì¡Êº´²ì¡Ë¡¢¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¡¢¾®Ã®ÁÐÍÕ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢½êÂôËÌ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢ÄëµþÂè¸Þ¡Ê°¦É²¡Ë¡¢Åì³¤¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢¾®¾¾¡Ê°¦É²¡Ë¡¢°ì´Ø¹©¡Ê´ä¼ê¡Ë¡¢¶ð¹þ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£