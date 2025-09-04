¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¡¢»Ø¿ËºöÄê¤Ø¡¡È¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿³èÍÑÂ¥¤¹
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏÀµ¼°¤Ê¶µ²Ê½ñ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ²Ê¤ÎÆÃÀ¤ä»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿³èÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Ãæ¶µ¿³¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤¬5Æü¤Ë¼¨¤¹¿³µÄ¤Þ¤È¤á¤ÎÁÇ°Æ¤ËºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤ÎÃæ´Ö¤Þ¤È¤á¤Ï¡¢»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×·Á¼°¤òÀµ¼°¤Ê¶µ²Ê½ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¤É¤ì¤ò»È¤¦¤«ÁªÂò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¶µ°Ñ¤ÎºÎÂò¤ä¡¢¶µ²Ê½ñ²ñ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£