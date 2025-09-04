ÀÖ´úÆüÍËÈÇ¡¢Íè·î¤«¤éÅÅ»ÒÈÇÆ³Æþ¤Ø¡Ä¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤«¤éÀ¼´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÆüÍËÈÇ¤ËÅÅ»ÒÈÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤«¤éÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡££´Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¤¤¿Âè£¶²óÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí²ñ¤Ç¡¢Æ³ÆþÊý¿Ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£
¡¡¹ØÆÉ¼Ô¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¹¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë£³Ëü¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÏÁí²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¡ØÅÅ»ÒÈÇ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÍËÈÇ¤Ï£±£¹£µ£¹Ç¯¤«¤é½µ£±²óÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´©»æ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀÖ´ú¤Î¹ØÆÉ¼Ô¿ô¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï£³£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î»þÅÀ¤ÇÌó£¸£µËü¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¹ØÆÉ¼Ô¤ò£±£°£°Ëü¿Í¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¡Ø»æ¡Ù¤È¡ØÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤ÎÁÐÊý¤ÎÁ°¿Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£