¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡ÙºÇ½ª¿³ºº¤Ø¿Ê¤à¥á¥ó¥Ðー¤¬ÌÀÆüÊüÁ÷¡ØTHE TIME,¡Ù¡õYouTube¤ÇÈ¯É½
¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤à¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢9·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ØTHE TIME,¡Ù¤ª¤è¤ÓYouTube¤Ç19»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ØTHE LAST PIECE¡ÙÂè11ÏÃ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×¤ò2¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú»öÌ³½ê¡¦BMSG¤ÈTBS¤Ë¤è¤ë¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
BMSG¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þÀÜÂ³¿ô12Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRSTÃÂÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE FIRST¡Ù¤Î¹ç½É¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿»³Íü¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥°¥ëー¥×¡¦¥¤¥ó¤Û¤ê¤Î¤ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
BE:FIRST¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖVS ¥×¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¿³ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRST¤¬8·î25ÆüÇÛ¿®¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤ò2¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·ËÜ²È¤ËÄ©¤à¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤à¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢9·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆYouTubeÊüÁ÷¤Ïº£½µÊüÁ÷ÏÃ¤è¤êºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÁ´ÊÔ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï9·î8Æü19»þ¤«¤éTBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£SKY-HI¤È¤È¤â¤Ë¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖAt The Last¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
