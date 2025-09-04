°Ë¸¶Ï»²Ö¡ØÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹ÉôÁª¼ê¸¢¡Ù2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡¡´¶Æ°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç9·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè13²ó Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹ÉôÁª¼ê¸¢ ¡Á2Ê¬30ÉÃ¤Ë¤«¤±¤¿²Æ¡Á¡Ù¡Ê¸å3¡§30¡Á4¡§30¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÂè13²ó Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹ÉôÁª¼ê¸¢ ¡Á2Ê¬30ÉÃ¤Ë¤«¤±¤¿²Æ¡Á¡Ù¥í¥´
¡¡¡ØÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹ÉôÁª¼ê¸¢¡Ù¡ÊDCC¡Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥À¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÀßÄê¤·¤¿¡È´Á»úÆóÊ¸»ú¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡É¤ò¡¢2Ê¬30ÉÃ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¡ÖÆÈÁÏÀ¡×¤¬Áí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢185¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿36¥Á¡¼¥à¤¬¡¢8·î29Æü¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËDCC¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î´À¤äÎÞ¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´¶Æ°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê9·î26Æü¡¡¿¼1¡§30¡Á2¡§30¡Ë¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ê9·î18Æü¡¡¿¼0¡§57¡Á2¡§00¡Ë¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ê9·î13Æü¡¡¿¼0¡§05¡Á1¡§02¡Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¡£TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£
