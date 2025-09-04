AIÀè¿Ê¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¡£AI¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¹ñ¤Î»Å»ö¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¤«¡©
OpenAI¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢µðÂç¥Æ¥Ã¥¯¤ÎMeta¤äGoogle¤â´Þ¤áAI¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹AI»þÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆ°ìÈÌÄ´Ã£¶É¡ÊGSA: General Services Administration¡Ë¡¦ÊÆ¹ñ¼Ò²ñÊÝ¾ã¶É¡ÊSSA: Social Security Administration¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤ÆChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊAI¤ò²òÊü¡£ÊÆÂàÌò·³¿Í¾Ê¡ÊDVA: Department of Veterans Affairs¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÎ¦·³¤ÏCamoGPT¤È¤¤¤¦AI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ½ñÎà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢Â¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦Êñ³çÀ¤òÇÓ½ü¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¶µ°é¾Ê¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëAI¤òÆ³Æþ¡£
À¯ÉÜ¤ÎAIÆ³Æþ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯¤Î¼«Æ°²½¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ²È¿¦°÷¤Î¿¦¡¢30Ëü·ï¤ò¤Ê¤¯¤¹ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎAIÆ³Æþ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦NPO¥ê¥µ¡¼¥ÁÃÄÂÎData & Society¤Î¸¦µæ°÷Meg Young»á¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¼«ÂÎ¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿AI¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¡©
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñ¤¬Æ³Æþ¤·¤¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¼ç¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Î½ñ¤´¹¤¨¤äÊ¸½ñ¤ÎÍ×Ìó¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òAI¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
ÊÆ°ìÈÌÄ´Ã£¶É¡¢GSA¤Ç¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£»ÅÆþ¤ì¤È¤Ï¡¢Ì±´Ö¤«¤éÌò½ê¤¬¥â¥Î¤òÇã¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¿·¤¿¤Ë·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Î·úÃÛ¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤«¤é·ÀÌó¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìò½ê¤ÎË¡ÅªÀìÌç²È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤ËÈ¿¤·¤Ê¤¤¶È¼ÔÁª¤Ó¡¢·ÀÌó¤Î¸ò¾Ä¡¢¤Þ¤¿»ÔÌ±¤Ø¤Î¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡¢THE¤ªÌò½ê»Å»öÅªÂ¦ÌÌ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¡£
Young»á¤Ï¡¢AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¿¦°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¸½ñ¤òÄ´¤Ù¡¢Í×Ìó¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤Ï¥ß¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈË¡ÅªÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê·ÀÌó¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢AI¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
·ÀÌó½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ËÊÛ¸î»Î¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼þÃÎ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤â¤·¡¢¤½¤³¤ÇAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤¿¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥Á¡¼¥à¤ÏËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤¹¤ëYoung»á¡£
AI¥Ä¡¼¥ë¤òË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢AI¤ÏÀµ³ÎÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¿®ÍÑÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢LexisNexis¤ÈThomson Reuters¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢17¡ó¤«¤é33¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¡¢¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ëAI¥Ä¡¼¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥¢¥×¥°¥ìÈÇ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ä¡£
AI¤Î¥ß¥¹¤È¤Ï¡©
AI¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡¢¥¢¥Ó¥¢¥ó¥«¹Ò¶õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬ChatGPT¤¬À¸À®¤·¤¿¼Âºß¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Åª¿äÏÀ¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤òÂà¤±¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Î¶¦Æ±¼¹É®¼Ô¤Ç¤¢¤ëFaiz Surani»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤é¤³¤Î¹ñ¤ÎË¡Åª»ÅÁÈ¤ß¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤ÈÁÊ¾ÙÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¸À¤¤Ê¬¡¦Áè¤¤¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Surani»á¤¤¤ï¤¯¡¢¤Þ¤º¥×¥í¥ó¥×¥È¼«ÂÎ¤¬ÉÔÀµ³Î¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Í¶õ¤ÎºÛÈ½´±¡»¡»¤ÎÈ½Îã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤È¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½¼Â¤ÎÈ½Îã¤ò²Í¶õ¿ÍÊª¤ËÉ³¤Å¤±¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
Ë¡Åª¿äÏÀ¤Ï¤É¤¦¤ä¤éAI¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢È½·è¤Ï»þ¤ËÊ¤¤ë¤·¡¢Ë¡Î§¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡£
¥ê¡¼¥¬¥ëAI¤Ï¡¢°ìÅÙ¼è¤ê¹þ¤ó¤À¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ¤Ó¼è¤ê½Ð¤·¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤Èº£¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ë¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ë¡Î§¤Ï»þ¤ËÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç³Ø¤ÎË¡¶µ¼øLeigh Osofsky»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ï¾ï¤Ë»¿À®¡¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤â¤Þ¤¿»¿À®¡¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤È¤Æ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥ÈÂå¤Ë¡©
ÊÆ¹ñÆâ¹ñºÐÆþÄ£¡ÊIRS: Internal Revenue Service¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢º£¸åAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ØÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤¬¡¢¹ñ¤Î»Å»ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£OpenAI¤È¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÀè¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ChatGPT³èÍÑ¤Ç¿¦°÷¤Î»Å»ö¤¬Ê¿¶Ñ95Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¥á¡¼¥ë¤äÊ¸½ñ¤ÎÍ×Ìó¤Ç³èÌö¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¿ÆÀÚÃúÇ«¤ÊÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ê¡¢175¿Í¤Î¿¦°÷¤Ë¡¢´ûÂ¸¥¿¥¹¥¯¤Ç¤É¤³¤Ë¤É¤¦ChatGPT¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤«½Ï¹Í¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹ñ¤Î»Å»ö¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÀÚÃúÇ«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢AIÆ³Æþ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Young»á¡£¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÄêÉô½ð¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡ÊAI¤ò¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤òÇ°Æ¬¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÖGSAi¡×Æ³Æþ¤·¡¢1Ëü3000¿Í¤Î»Å»ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
2022Ç¯¡¢Osofsky»á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤ÎË¡Åª¥¬¥¤¥É¤Î¼«Æ°²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸ø¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤ä°ÕÌ£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤ÏË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤À¤È¡¢¹ñÀÇ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï·ÐÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¥À¥á¤È¸À¤¨¤Ð¥À¥á¡£ÀÇÌ³½ð¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¡£
Osofsky»á¤È¶¦¤Ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤ÎË¡¶µ¼øJoshua Blank»á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤âÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Ë®¾ÊÄ£¡¢¿¦°÷¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Æ¥Ã¥¯·Ï¤ÎÀìÌç²È¡£Â¾¤Î¾ÊÄ£¤«¤é¤ÏÆÈÎ©¡¦¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¡¢Íý²ò¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÆÉô½ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤½¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ëAI²½¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤óÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¥ì¥·¥Ô¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿ÏÃ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Young»á¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¤é¤É¤³¤Î¤É¤ÎAI¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£OpenAI¡¦Anthropic,¡¦Google¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤·¿©¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î»Å»ö¤òAI¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¡¢º£¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
