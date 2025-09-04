¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¡Ä¡ÈÀê¤¤»Õ¤Î½÷¡ÉÌó20²¯±ß½¸¤á¤¿¤«¡¡Èï³²ÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ¤¬¸ì¤ë¼ê¸ý¤È¤Ï
¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢51ºÐ¤ÎÀê¤¤»Õ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï¡¢Ìó70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ¤¬¸ì¤ë¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï¡£
¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅê»ñº¾µ½¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹½÷À¤È¤½¤ÎÉ×¤Ç¤¹¡£
¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅÄÀÆË¡»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÀêÀ±½Ñ»Õ¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ë½»¤à52ºÐ¤Î½÷À¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¸½¶â1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÀÆË¡»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë
¡Ö·úÊª¤ÎÅÚÂæ¤Ë¿å¾½¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÇÉ÷¿åÄ´À°¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×
2018Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÎ¿Í¤éÌó70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤Î¼ê¸ý¤ò¡¢Ìó1²¯3000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ëÈï³²¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ
¡Ö¡ÊÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë¥¨¥ë¥á¥¹¤È¤«¤¬¹¥¤¡£¥°¥Ã¥Á¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤ËÄ¶¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡×
É×ÉØ¤¬ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯Á°¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬ÍÄÃÕ±à¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¡£
ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ
¡ÖÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¡£Ä¶°ìÎ®¤Î´ë¶È¤Î¿Í¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ÍÃì¿äÌ¿¡¦É÷¿å¤È¤«¤ÎÀêÀ±½Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅý·×³Ø´Þ¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´ë¶È¤«¤é¡Ë²¯¡Ê±ß¡Ë¤Î¤ª¶â¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤ÉÃÇ¤Ã¤¿¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»öÂå¤äÎ¹¹ÔÂå¤òÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤ä¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤Û¤É¤ÇÅê»ñÏÃ¤¬»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÉ×ÉØ
¡Ö200Ëü±ß¡¢300Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¡ÊÍøÂ©¡Ë5¡ó¤È¤«10¡ó¤¬¤Ä¤¤¤ÆÌá¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¶âÌ®¤È¿ÍÌ®¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤È¡×
¡Ö¥Ë¥»¥³¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê½»µï¡Ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ë¡»Ò¤¬Áª¤ó¤À¿å¾½¤ò²¼¤ËËä¤á¤ë¤È¤«¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Ó¥ë¤ä·Ú°æÂô¤ÎÊÌÁñ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×
É×ÉØ¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¤¢¤ï¤»¤Æ1²¯3000Ëü±ß¤Û¤É¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñÏÃ¤Ï¥¦¥½¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤ÏÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Çº¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£