¡¡²£ÉÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï£´Æü¡¢ÂæÉ÷£±£µ¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÏÂæÉ÷¤¬ºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë£µÆü¸á¸å¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤äÃÏ²¼»ÜÀß¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷£±£µ¹æ¤Ï£´Æü¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤ÇµÜºê»Ô¤ÎÆîÌó£¸£°¥¥í¤Ë¤¢¤ê¡¢£±»þ´Ö¤ËÌó£²£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤ÏÀé¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££µÆü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤òÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ë¤Ï£µÆü¸á¸å¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï£µÆü¡¢ÅìÉô¤Ç£±»þ´Ö£´£°¥ß¥ê¡¢À¾Éô¤Ç£±»þ´Ö£µ£°¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡££µÆü¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÉô¤Ç£±£²£°¥ß¥ê¡¢À¾Éô¤Ï£²£°£°¥ß¥ê¡£¤½¤Î¸å¡¢£¶Æü¸á¸å£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉô¤¬£µ£°¥ß¥ê¡¢À¾Éô¤Ç¤Ï£¶£°¥ß¥ê¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£µÆü¤Ï³¤¾å¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢ÇÈ¤â¹â¤Þ¤ë¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¤Ï¡¢Î¦¾å¤¬£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³¤¾å¤Ï£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÆ±¡Ë¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÏÁêÌÏÏÑ¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÅìµþÏÑ¡Ê»°±ºÈ¾Åç¡Ë¤¬£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÅìµþÏÑ¡Ê²£ÉÍ¡¦Àîºê¡Ë¤Ï£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ê¤É¤ÏÆ»Ï©´§¿å¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£