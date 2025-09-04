°¦Ç¤Ë¤Ï¡Ø¥È¥é¥¦¥Þ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö5Áª¡¡¿´¤Ë½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÌäÂê¤â
Ç¤Î¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö5Áª
1.Âç¤¤Ê²»¤ä¿¶Æ°
Íë¤ä²Ö²Ð¡¢¹©»ö¤Î²»¡¢Âç¤¤ÊÊª²»¤Ê¤É¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç¤¤Ê²»¤äÍ½´ü¤»¤Ì¿¶Æ°¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä°³Ð¤¬Èó¾ï¤ËÉÒ´¶¤ÊÇ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÊ¿µ¤¤Ê²»¤Ç¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ÒÇ¤Îº¢¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÄê¤Î²»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îà»÷¤·¤¿²»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾ï¤Ë¶±¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Êª±¢¤Ë±£¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¿Ì¤¨¤ë¡¢¤ª¤Ó¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÍèµÒ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤ÎÊÑ²½
Ç¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢´·¤ì¤¿´Ä¶¤È¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÉÑÈË¤ËÍè¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬²È¤ò½Ð¤ë¡¦Ìá¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¹½À®¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿°¦¾ð¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢¿´¤Ë½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¾ì½ê
Æ°ÊªÉÂ±¡¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢Ç¤¬²áµî¤Ë·ù¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãí¼Í¤ä¸¡ºº¤ÇÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ä´ØÏ¢¤¹¤ëÊª¡Ê¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¿´¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤¿¤À¤±¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4.ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬
ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤Ï¡¢Ç¤ÎÀº¿À¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´ºÙ¤µ¤äÉÔ°Â¤«¤éÀº¿ÀÅª¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤òÈ¼¤¦¼£ÎÅ¤Îµ²±¤¬¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
5.ÌµÍý¤Ê¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤äÅêÌô
ÄÞÀÚ¤ê¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢ÅêÌô¤Ê¤É¡¢Ç¤¬·ù¤¬¤ë¥±¥¢¤òÌµÍý¤ä¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶²ÉÝ¿´¤«¤é»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤À¤±¤ÇÆ¨¤²¤ë¡¢¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤È¤Ï
¹¶·âÀ¤¬Áý¤¹
¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤«¤é¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤äÊª¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ò³Å¤·¤¿¤ê¡¢³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¤¬¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¿´¤äËÉ±ÒËÜÇ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ
Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï´°àú¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤¥ì¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þー¥¥ó¥°¹ÔÆ°¤ÇÆìÄ¥¤ê¤Î°ÂÁ´¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¸¶°ø¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÂ¾¤ÎÇ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²á¾ê¤Ê¥°¥ëー¥ß¥ó¥°
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ò²á¾ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ÏÂÎ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ò¼¹Ù¹¤Ë¤Ê¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ±ê¤äÃ¦ÌÓ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«¸ÊÄÃÀÅ¹ÔÆ°¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä²á¿©
¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¿©Íß¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¿´¤¬¸¶°ø¤Ç¿©»ö¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÀÝ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²á¿©¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿©Íß¤ÎÊÑ²½¤ÏÇ¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±£¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¶¯¤¤¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢Ç¤Ï°ÂÁ´¤À¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ë±£¤ì¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤«¤é¿È¤ò±£¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ç¤Ï¡¢ÍèµÒ»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤âÊª±¢¤ä²È¶ñ¤Î·ä´Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ç¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ÈÃí°ÕÅÀ
¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢Ç¤ÎÊý¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°Â¿´¤Ç¤¤ë±£¤ì²È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¤¬²áµî¤ËÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¾ì½ê¤äÊª¡¢²»¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÍý²ò¤·¡¢º¬µ¤¶¯¤¯´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¡¢º³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Æüº¢¤«¤éÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)