¡ÖMagic Cue(¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È)¡×¤Ê¤ÉAI¤Ç¿Ê²½¤·¤¿Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤è¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢ÆüËÜ¸ì´Ä¶¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤Æ°¤¯¤Î¤«¡©
¡ÖPixel 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢AIÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤¿GoogleÆÈ¼«¤Î¡ÖTensor G5¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎTensor G5¤ÇÂ¿¤¯¤ÎAIµ¡Ç½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Google Pixel 10: 9 new AI features and updates
https://blog.google/products/pixel/google-pixel-10-ai-features-updates/
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMagic Cue¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÏ¢·È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ»öÎã¤È¤·¤ÆGoogle¤Ï¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ØÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Gmail¤ÎÎ¹ÄøÉ½¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÅÅÏÃÃæ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î9·î15Æü¤ÎÍ½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òGoogle½ãÀµ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç³«¤¤¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¡£±¦²¼¤Ë¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÉ½¼¨¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¸½¤ì¡¢Ê¸»ú¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö13»þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÉ½¼¨¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥×¤ò³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥×¤ò³«¤¯¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¢¥×¥ê¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÍ½Äê¤òºîÀ®¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¸½¤ì¡¢°ìÈ¯¤ÇÍ½ÄêºîÀ®²èÌÌ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢Gmail¤«¤é¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤ÎÀßÄê¤ÏÀßÄê¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÀßÄê²ÄÇ½¡£
º£²ó¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Pixel¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Gmail¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢Keep¥á¥â¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤ÎÍøÍÑ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖÍ§¿Í¤¬ÆÃÄê¤Î¼Ì¿¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò±ä¡¹¤È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·Â³¤±¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£Áê¼ê¤¬¡ØÀè½µ¸ø±à¤Ç»£¤Ã¤¿¤¢¤Î¼Ì¿¿¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢¡Ø¥ì¥·¥Ô¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢Magic Cue¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÆ¯¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ò¸¡º÷¤·¤Æ²ñÏÃ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇPixel 10¤Î¼Ì¿¿¤òµá¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤ÏPixel 10¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈGoogle¥Õ¥©¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Pixel 10¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÆâÉô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤Ç»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Gemini Live
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤¨¤ë¡ÖGemini Live¡×¤Ï¡¢Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏGemini¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢Gemini Live¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥«¥á¥é¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÃµ¤·¤ÆÇò¤¤ÏÈ¤äÇò¤¤ÅÀ¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¡¢²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÈ¢¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖCE¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢CE¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¤òÀµ¤·¤¯¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤Æ¡¢°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÁÌäÆâÍÆ¤È²óÅú¤ÏÊ¸»ú¾ðÊó¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ç²»³Ú¤òºî¤ë
½ãÀµÏ¿²»¥¢¥×¥ê¡Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¡¢Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¤ËAIÀ¸À®²»³Ú¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ï¿²»¤ò³«¤¤¤Æ±¦¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö²»³Ú¤òºîÀ®¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ê·°Ïµ¤¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Æ¤Ð´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¿²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¡¢ÅÓÃæ¤Ï¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£20ÉÃ¤ÎÏ¿²»¤ÇÀ¸À®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÏÌó20ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£
AIÀ¸À®²»³Ú¤òÉÕ²Ã¤·¤¿Ï¿²»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤ÏÊÌ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£