¡¡²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢2Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öa-nation 2025¡×¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¾¾±º²ñÄ¹¤È´ó¤êÅº¤¤Âº·É¤¹¤ëTRF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇ®¶¸¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡8·î30¡¢31Æü³«ºÅ¤Î²Æ¤ÎÂç·¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Öa-nation 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÍºê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖËÜÈÖ½ª¤ï¤ê¡¢²Æ¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀïÍ§Ã£¤È¥Ó¥Ã¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ê»Ñ¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡ª¥Þ¥µ @max_matsuura ¤ÎÎÙ¤ÇTRF¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÇúÍÙ¤ê¡õ²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¤è¡Ê¤ï¤¿¤·¤À¤±¤¬½ª»Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥µ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ê´¶¤¸¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¿¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢avex¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦¾¾±º¾¡¿Í¤ÎÎÙ¤ÇTRF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TRF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öavex¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éº£¤Ç¤â¤º¡¼¤Ã¤È¡¢1ÈÖ¤ÎÆ´¤ì¤Ç1ÈÖ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1ÈÖâÁ¤·¤¤ÀèÇÚÊý¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤È¾¾±º²ñÄ¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2019Ç¯¤ËÉÍºê¤¬¾å°´¤·¤¿¼«ÅÁ¡ØM °¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÍºê¤È1996Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Þ¤ÇÎøÃç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÏÍâÇ¯2020Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¾¾±º²ñÄ¹¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¥Þ¥µ¤ò¡¢»°±ºæÆÊ¿¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥çºÇ¹â¡×¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¤¢¤æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Â¸ºß¤·¤¿»ö¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤Þ¤ÀÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÇµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¤¢¤æ¤È¥Þ¥µ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤â¡¢¤¢¤æ¤ÈTRF¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
