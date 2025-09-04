Âç¶¶¼·ÃÊ¡¡¡ÖÆ£°æ¥¥é¡¼¡×¤¬½é¤Î¥ê¡¼¥°»²Àï¡¡ÂåÌ¾»ì¤Î¸¶¿§·Ï¥¹¡¼¥Ä¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡¦2¼¡Í½Áª·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¡Ë
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡á7´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ë¤Ï4Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤ÇËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤ÈÂç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤Ë¤è¤ë2¼¡Í½Áª·è¾¡¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¡¦Âç¶¶¤¬131¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£²¦¾Àï»²Àï9´üÌÜ¤Ç°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ËÂ³¤¡¢½é¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤ÏÂç¶¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£³Ñ¸ò´¹¸å¡¢37¼êÌÜ¢¥5Ï»¶ä¤ÈÎ¾¼Ô¤Î±¦¶ä¤¬5¶Ú¤ÇÊâ¤ÎÁ°¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£Àï·¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ËÅç¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡38¼êÌÜ¢¤4Æó¶â¡£¤µ¤é¤Ë40¼êÌÜ¤Ç¢¤3Æó²¦¤È¾å¤¬¤Ã¤ÆÊÒÌðÁÒ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç¶¶¤¬¢¥6Ï»Êâ¤È°Ï¤¤¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤È¡¢¢¤6¸ÞÊâ¤È¤¤¤¤Ê¤ê»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¼êÂ»¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤¹¤ëËÅç¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¤Î»Ø¤·¼ê¤Ë¡¢¡Ö¢¤4Æó¶â¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ê½ç¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ÁÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ìÏ«¤ÎÂ¿¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¡£»öÁ°¸¦µæ¤ÎËÉÙ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÅç¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤È¶â¤òºî¤é¤ì¤ëÂå½þ¤ËÊü¤Ã¤¿³Ñ¤òÀ®¤Ã¤Æ¡¢ËÅçÈô¼Ö¤ØÅö¤Æ¤¿87¼êÌÜ¢¥7»Í³ÑÀ®¤ÇÀ©¶õ¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÇÏ¤òºî¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï2016Ç¯10·î¤Ë¶¦¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Í£°ì¤ÎÆ±´ü¡¦Æ£°æ¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬4¾¡2ÇÔ¤È¤¤¤¦¡ÖÆ£°æ¥¥é¡¼¡×¡£¤¿¤À¡¢22Ç¯5·î¤ÎºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤«¤é3Ç¯Í¾¤ê¤¬·Ð²á¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤¬Á´´§À©ÇÆ¡¢¤½¤Î¸å7´§¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó¤È»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¡×¤È¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸¶¿§·Ï¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤¬¾´ý¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â´î¤Ð¤»¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öµ¤Ê¬¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éº°¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¾å²¼¤È¤¤¤¦¹µ¤¨¤á¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6¶É¤¢¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«Ëý¤Î°ìÃå¤ÎÅÐ¾ì¤¬¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¤È¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾´ý¤òÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¿§¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡£ÎãÇ¯9·î²¼½Ü³«Ëë¤Î¥ê¡¼¥°¤¬Áá¤¯¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£