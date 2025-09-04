¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡G1¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥ÈCC¡ÛÃÏ¸µÉúÊ¼¤ÎÂç·î¾Ä¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡Ö¾è¤êÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè32²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢4Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÉúÊ¼¡¦Âç·î¾Ä¡Ê36¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬8R¤ÇÃæÂ¼²í¿Í¡¢µ×ÌçÅ°¤éSG¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òÀ©¤·¤Æ²÷¾¡¡£½éÆü¤Ï6Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯µ°Æ»½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¤ò´¹¤¨¤Æ¾è¤êÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â³«¤±¤¿¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¡£Ãå¼Â¤ËÂ¿§¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÌµÍß¤Î¿Ê·â¤Ç¶¯¹ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£