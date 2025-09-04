º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÄó°Æ¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ö¤ä¤Ð¤½¤¦¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49)¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡×¡Ê¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Â¿·¤Ê´ë²è¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌó5¥«·î¤¬·Ð²á¡£²þÊÔ´ü¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢º£²óÈÖÁÈÂ¦¤¬º´µ×´Ö»á¤Ë¡È¥³¥ó¥µ¥ë¡É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Öº£¡¢¿¤Ó¤ë´ë²èÊÔ¡×¡£¤½¤³¤Çº´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ³Ê¤¬°¤¤¿Í¤À¤±¤ò½¸¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Â¨ºÂ¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£