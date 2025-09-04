´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õ¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ÇW¼ç±é¡¡Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤ËÇ÷¤ë
ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê10·î11Æü Ìë9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÇW¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤È¿·ÌÚ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸2¿Í¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤ÈÆæ¤ËÇ÷¤ë¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡È¥¥ó¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹âÌÚ¾¤ò±é¤¸¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¹âÌÚ¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦±î¶¶±à»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¿À®¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸Ã£¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤¦¤«¡ÈÊ¿À®¡É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³´¿¼¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê±ï¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊªÃ£¤ÎÊú¤¯²áµî¤È¸½ºß¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â´ñÌ¯¤Ê±ï¤Ç¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯·²Áü·à¡£Ê¿À®¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤òÀ¸¤¤¿Æ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¹âÌÚ¾¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤ë²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç±à»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢¿¼ÀîËã°á¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Úå¤µ¤ó¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡¢°ðÍÕÍ§¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢¿¹Í¥ºî¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤Î¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£