»°±ºæÆÊ¿¡¢EXILE TAKAHIRO¤È¤Ï¡È²ÈÂ²²ñ¡É¤ò¤¹¤ëÃç¡Ö±ü¤µ¤óÆ±»Î¤¬¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×

9·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ø»°±ºæÆÊ¿ It's æÆ time¡Ù¤Ë¤Æ¡¢»°±ºæÆÊ¿¤¬¡¢EXILE TAKAHIRO¤é¤È¤Î²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»°±º¤¬²áµî¤Î½Ð±éºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»°±º¤Ï¡¢EXILE¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¡×¤¬¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿2010Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØTHE LAST MESSAGE ³¤±î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡ØTHE LAST MESSAGE ³¤±î¡Ù¤Î»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢EXILE¤ÎTAKAHIRO¤¯¤ó¤È¤Í¡¢ÉñÂæ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤´¤¯ºÇ¶á¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡×¡Ö±ü¤µ¤óÆ±»Î¤¬¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²ÈÂ²²ñ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ºÊ¡¦¶ÍÃ«ÈþÎè¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖTAKAHIRO¤µ¤ó¡ÊºÊ¤ÏÉð°æºé¡Ë¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤µ¤ó¡ÊºÊ¤Ïº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡Ë¤È¤«¤È¤Í¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¡È¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Î»þ°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Í¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¶ÍÃ«¡¦Éð°æ¡¦º´Æ£¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£