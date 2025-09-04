¥Á¥§¥ë¥·¡¼´üÂÔ¤Î¼ã¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½A¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â»ÄÎ±¤Ø¡¡¸½µëÍ¿¤Î¡È5ÇÜ¡É¤È¤Ê¤ëÇ¯ÊðÌó14²¯±ß¤òµñÈÝ¡¡
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¼ã¤°ïºà¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØUOL Esporte¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë21ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
A¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ï¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2022Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¤Ï1200Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£Ï«Æ¯µö²Ä¾Ú¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê2023Ç¯3·î¤Ë¸ÅÁã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Çµ¢´Ô¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¶Ï¤«2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â°ú¤Â³¤¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç32»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢10¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿A¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡£º£µ¨¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Andrey Santos' volley for his seventh goal in Ligue 1 pic.twitter.com/EFe2kl3j1o— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 26, 2025