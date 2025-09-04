º£µ¨¤â¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¡¥·¥Æ¥£¤¬¼º¤Ã¤¿WG¤ÎÆÀÅÀÎÏ¡£17-18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬18¥´¡¼¥ë
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËBIG6¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡ØDaily mail¡Ù¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤¬ÊÄËë¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ°Àþ¤ÎÀïÎÏ¤òÄ´ºº¡£º£²Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÊÑ²½¤Ï¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Î²ÃÆþ¤È¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÉüµ¢¤À¤í¤¦¡£
¥Ü¥Ö¤Ï¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Î°ÜÀÒÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ±¦WG¤Ç½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î·ÑÂ³¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤«¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ³¤¯¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÉÔºß¤ò»ØÅ¦¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤ò¶¼¤«¤¹2¿Í¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï90¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ¿¤Ï17-18¥·¡¼¥º¥ó¤Î106¥´¡¼¥ë¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥°¥¨¥í¤¬21¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬18¥´¡¼¥ë¡¢¥ê¥í¥¤¡¦¥µ¥Í¤¬10¥´¡¼¥ë¤ÈÎ¾Íã¤âÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤ÏÆó·åÆÀÅÀ¤¬¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤ß¡£Â³¤¯¤Î¤Ï¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤È¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î7¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢WG¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤È¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3¥´¡¼¥ë¡¢1¥´¡¼¥ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎWG¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¥É¥¯¤È¥Ü¥Ö¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥µ¥Í¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ëMF¤Î¥í¥É¥ê¤ÏÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ç19¥´¡¼¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤ÏºÆ¤ÓÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ïº£µ¨¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ËÂ³¤¯¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£