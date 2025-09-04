¸µ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊDF¤¬¡È31ºÐ¡É¤Ç°úÂà¤«¡¡2018Ç¯¤Ë¤ÏÊ©ÂåÉ½¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤¹¤ë¤â¡¢²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤à¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡Ä¡Ä¡¡9·î10Æü¤Ë¾Íè¤ò·èÃÇ¤Ø
º£²Æ¥ê¡¼¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¦¥à¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ê31¡Ë¤Ï¸½ºß°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2016Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥è¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎDF¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ç¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¤ÈCB¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥ê¡¼¥ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ê©¡ØL'Équipe¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥à¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï°úÂà¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±Áª¼ê¤ÈÂåÍý¿Í¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
9·î10Æü¤ò¼«¿È¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤ë´ü¸Â¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±Áª¼ê¡£¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥à¥Æ¥£¥Æ¥£¤Îµî½¢¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£