¡ÖNetflix¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç10¼þÇ¯·Þ¤¨¤ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×
¡¡±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖNetflix¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£µÇ°¤·¤Æ¡¢5Æü¤«¤éÅìµþÅÔ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡ÖNetflix 10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á4Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇNetflix¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Èº£¸å¤ò¸ì¤ë¡ÖNetflix Creators' Spotlight¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Netflix¤Î´´Éô¤é¤¬¼¡¤Î»þÂå¤ËÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢Netflix¤ÇºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë±ÇÁü´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤¬¡¢Netflix¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡¢¼¡¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×¤Ë
¡¡Netflix¤¬ÆüËÜ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤¿¤êµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë¹½¤¨¤¿¤ÈNetflix ¶¦Æ±ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ôー¥¿ー¥º»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ø¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ôー¥¿ー¥º»á¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1000Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Netflix¥æー¥¶ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix ºäËÜÏÂÎ´»á¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Netflix¡Ë
Netflix ¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ôー¥¿ー¥º»á¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Netflix¡Ë
¡¡10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Netflix¤Î¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×¤À¤ÈNetflix¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç ¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎºäËÜÏÂÎ´»á¤ÏÏÃ¤¹¡£Netflix¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢F1¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤òºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£ºäËÜ»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î»ý¤Ä¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ä¾ðÇ®¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃ¯¤â¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC¡×¡£Æ±¼Ò¤Ï8·î¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë2026 WBC¤ÎÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯³«ºÅ¤ÎÁ´47»î¹ç¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÇÃæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºäËÜ»á¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ®¶¸¤òÆÏ¤±¡¢¿Í¡¹¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ê¼ê¤È¼õ¤±¼ê¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Netflix
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈNetflix
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Netflix¤ÇºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Netflix¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äº£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂçº¬¿Î»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«´ë²è¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Netflix¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÂ¨·è¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¡£
»³ÅÄ¹§Ç·»á¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Netflix¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Âçº¬¿Î»á
º´Æ£¿®²ð»á
Æ£°æÆ»¿Í»á
ÂçÄÍ³Ø»á
µÈÀî¹ÂÀÏº»á
Î¤¸«Ä«´õ»á
º¬ËÜ½¡»Ò»á
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òNetflix¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»³ÅÄ¹§Ç·»á¡£¡Ö¸À¸ì¤¬°ã¤¦¤ÈÊ¸²½¤â°ã¤¦¡£±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¡ËËÜÍè¤Î¼Çµï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÆüËÜ¤ÎÂêºà¤Ç½Ð¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë½Ð¤»¤ë¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×½Ð±é¸å¡¢³¤³°¤Ç¡ÖAre you Netflix¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤Ç¤âÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤´ë²è¤òºîÉÊ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉý¹¤¤É½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ïº£¸å¡¢Netflix¤Ç¤É¤¦ºîÉÊºî¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼ÒMAPPA¤ÎÂçÄÍ³Ø»á¤Ï¡¢É½¸½¤ÎÉý¤äºîÉÊ¤Î¥Æー¥ÞÀ¤ò¤É¤¦¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£¡ÖNetflix¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ë¸Â¤é¤º¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î¡Èµõ¤òÆÍ¤¯¡É¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡NetflixºîÉÊ¡ÖMy Melody¡õKuromi¡×¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤Îº¬ËÜ½¡»Ò»á¤Ï¡Ö±é·à¤ÈNetflix¤Ç¥³¥é¥Ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö±é·à¤ÎÇÛ¿®¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡£À¸¤Ç¸«¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤äÇÛ¿®¤Î»ÅÊý¤òNetflix¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡9·î5Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½ÂÃ«¤Ç¡ÖNetflix 10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î14Æü¤Þ¤Ç¡£10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°Í½Ìó¡Ê°ìÉôÆþ¾ì¼«Í³¡Ë¤Ç¡¢Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÈNetflixºîÉÊ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£