¸å¤í¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È 34ºÐ½÷À¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¶´¤Þ¤ì»àË´¡Ú¿·³ã¡Û
4Æü¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç½÷À¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶èÆâÌîÀ¾1ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤ÇÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö½÷À¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÊ½¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢34ºÐ¤Î½÷À¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃó¼Ö¤·¤Æ²¼¤ê¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ²ÙÂæÉôÊ¬¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î²È¤Î»ÞÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò½»ÂðÃÏ¤ÎºÙ¤¤Æ»Ï©¤Ë»ß¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
