À¤³¦Î¦¾å¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë¿¥ÅÄÍµÆó¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¿¥ÅÄ¡Ö¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ò·ãÎå
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¸ø³«Îý½¬¤¬£´Æü¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¡¢£Ô£Â£ÓÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Î£Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤é£²£°£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢£±£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯À¤³¦Î¦¾å¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Öµ¤³Ú¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ³«ºÅ¤À¤Èµ¤Éé¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ï¤ª²È¤«¤é¶á¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£Ë¤â¡ÖÂçÉñÂæ¤ÇÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯¸÷±É¡×¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£