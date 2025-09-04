·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡È¼ö¤¤¤ÎÏ¢º¿¡É¡½¡½ Á°ºî¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤é¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡ÙºÇ½ªÍ½¹ð
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù(9·î5Æü¸ø³«)¤Î¤ÎºÇ½ªÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇ½ªÍ½¹ð±ÇÁü¡£3Ç¯Á°¡¢¿¼Ìë¤Î³Ø¹»¤ËÆÍÁ³½¸¤á¤é¤ì¤¿À³Ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤â°Û¤Ê¤ë6¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ß¡¢·«¤êÊÖ¤¹»à¤Î¥ë¡¼¥×¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÆü¹á(¶¶ËÜ´ÄÆà)¤ÏÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊËë¤ò³«¤±¤ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡È»à¤Î¥ë¡¼¥×¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÀÆü¹á¤Î¥«¥é¥À¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤¨¤ÆÌÀÆü¹á¤òµß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÃ¯¤«¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÏÃ¤¹¹â¹¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡È¼ö¤¤¤ÎÏ¢º¿¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÁ°ºî¤òÎ¿²ï¤¹¤ë»îÎý¤È¡¢°µÅÝÅª¶²ÉÝ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÇ½ªÍ½¹ð±ÇÁü¡£3Ç¯Á°¡¢¿¼Ìë¤Î³Ø¹»¤ËÆÍÁ³½¸¤á¤é¤ì¤¿À³Ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤â°Û¤Ê¤ë6¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ß¡¢·«¤êÊÖ¤¹»à¤Î¥ë¡¼¥×¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÆü¹á(¶¶ËÜ´ÄÆà)¤ÏÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£