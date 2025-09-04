6·î¤Ë¤ÏÂåÉ½°úÂà¼¨º¶¤â¡¢¥â¥é¥¿¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡ÖÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¡Ê¥³¥â¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×EÂè5Àá¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼«¿È¤Î¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Î¥°¥ë¡¼¥×G¤«¤éL¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤«¤éF¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤â¤Ã¤Æ³«Ëë¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×E¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÆ±µï¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Î¡ÈËë³«¤±¡É¤À¡£
¡¡¥â¥é¥¿¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë´ÊÃ±¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¶¯¹ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ¡¹¤¬Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Î½é¿Ø¤òÁ°¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡Öº£¤ÎËÍ¤Ï´°àú¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUNL¡Ë2024¡Ý25¡¦·è¾¡¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤ÇPK¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¥â¥é¥¿¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÂåÉ½°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¥ã¥ê¥¢Â³¹Ô¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡Ö³Î¤«¤Ëº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¡¢¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡ÉÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢9·î¥·¥ê¡¼¥º¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¼´¤Ï¥â¥é¥¿¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥é¥ó¡Ê¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ê¥ß¥±¥ë¡¦¡Ë¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥µ¥à¡Ê¡¦¥ª¥â¥í¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤ä¥´¥ó¥µ¥í¡Ê¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¯¤ÆÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢´î¤Ö¤Ù¤¤À¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡È¥é¡¦¥í¥Ï¡É¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥Á¡¼¥à¡É¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ê¥À¥Ó¥É¡¦¡Ë¥·¥ë¥Ð¤ä¥»¥¹¥¯¡Ê¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¡¢Èà¤é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤³¡Ê¥Ù¥ó¥Á¡Ë¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç5Æü¤Î3»þ45Ê¬¡Ê4Æü¤Î27»þ45Ê¬¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
