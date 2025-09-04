¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝÍÜ½ê¤¬·ê¾ì ¤Ê¤¼°Â¤¤¡©¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¡¢¤³¤Î½©¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝÍÜ½ê¡É¤Î1Çñ¤Î¶â³Û¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö4400±ß¡×¡£½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤³¤Î½©¤Ï3Ï¢µÙ¤¬4²ó¤â¤¢¤ê¡¢Êª²Á¹â¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝÍÜ½ê¡×¤¬º£¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û°ìÇñ4400±ß¤â¡¡ÊÝÍÜ½ê¤¬°Â¤¤¥ï¥±
¤ªÆÀ¡ªÁÇÇñ¤Þ¤ê1Çñ4400±ß¤ÎÊÝÍÜ½ê¤â¡¡
¤Þ¤º¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÊÝÍÜ½ê¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©¡¦È¢º¬Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÊ¿Âæ¤ß¤Ê¤ÈÁñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¿©»ö¤¬¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î3¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤¿¤ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê1Çñ2¿©ÉÕ¤¡Ê1¼¼4Ì¾ÍøÍÑ¡¦µÙÁ°ÆüÅù°Ê³°¡Ë¤Ç7000±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹Á¶èÌ±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿Æü¤Ë¸Â¤ê1Çñ2¿©ÉÕ¤3200±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÊ¿Æü2Çñ¤Þ¤Ç¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝÍÜ½ê¤Ç¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¶èÌ±°Ê³°¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î·²ÇÏ¸©¡¦Àî¾ìÂ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¸òÎ®»ÜÀß¤È¤·¤ÆÂ¼Æâ¤Ë2¤Ä¤Î»ÜÀß¡Ö¤Õ¤¸¤ä¤Þ¥Ó¥ì¥¸¡×¡Ö¤Ê¤«¤Î¥Ó¥ì¥¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¸¤ä¤Þ¥Ó¥ì¥¸¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶èºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¼Ô1Çñ2¿©ÉÕ¤¤ÇÂç¿Í1¿Í5900±ß¡¢¶è³°¤Î¿Í¤Ï1Ëü1900±ß¡£10·î¤ËÎÁ¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶èÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶è³°¤ÎÎ¾¿Æ¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯Êª²Á¹â¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åç¸©¡¦Æî²ñÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆî¶¿¡×¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÌ±¤Î¾ì¹ç¡¢1ÇñÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç4400±ß¡£
¤ª¿©»ö¤ÏÊÌÎÁ¶â¤Ç¡¢¤ªÆé¤ä¤ª»É¿È¤¬¤Ä¤¤¤¿Í¼¿©¤ÈÄ«¤´ÈÓ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÌ±¤ÏÂç¿Í1¿Í7290±ß¡Á¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï8390±ß¡ÁÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝÍÜ½ê¤ÏÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¼«¼£ÂÎÌ¾+ÊÝÍÜ½ê¤Ç¸¡º÷¤ò
¤Ê¤¼¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊÝÍÜ½ê¤Ï°Â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊÝÍÜ½ê¤Ï»ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë±¿±ÄÈñÅù¤Ë»ÔÈñ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝÍÜ½ê¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Î¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤ÎHP¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤ÈÊÝÍÜ½ê¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÏÃ¤ä¤Ï¤¬¤¤Ç¤·¤«Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÊÝÍÜ½ê¤ÏÀÎ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬Äã¤¤ÊÝÍÜ½ê¤ÏÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤½É¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³·Á¡¦ÉÙ»³¤Ç¡¢¤³¤Î½©¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤¬°ì»þ±¿µÙ¤·¡¢¸©Æâ¤Î·ÐºÑ¤¬4²¯±ß¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ»³·Á¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª½©Î¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¼Â»Ü´ü´Ö
9·î8Æü¡Á½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¡Ê12·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢§1¿Í1Çñ¤¢¤¿¤ê³ä°ú³Û
3000±ß
¤µ¤é¤ËÉÙ»³¸©¡¦É¹¸«»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÉ¹¸« Î¹¹Ô³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Í½Ìó¼õÉÕ
8·î4Æü¡Á10·î30Æü
¢§½ÉÇñÂÐ¾Ý
9·î1Æü¡Á10·î31Æü¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊ¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢§1²óÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤³ä°ú³Û
1Ëü±ß¡¡ÍøÍÑ²ÄÇ½ÏÈ½ªÎ»¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤¿¤é¼èÆÀ²ÄÇ½
5000±ß¡¦3000±ß¡ÊÍ¾Íµ¤¢¤ê¡Ë